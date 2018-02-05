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    Клопп: Мог бы получить самый большой штраф в истории футбола

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    Юрген Клопп
    На фото:Юрген Клопп
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что мог бы получить самый большой штраф в истории футбола, если бы сказал все, что думает по поводу судейства в матче 26-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2).

    В частности, Клоппу не понравилось то, что арбитр Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота его команды в добавленное ко второму тайму время.

    «Было очень много жестких стыков в первом тайме, когда судья мог дать штрафной, но он показывал: сегодня так можно, играем. А потом легчайшее касание за весь матч изменило результат всей игры», — приводит слова Клоппа BBC.

    «Это не пенальти, это просто эпизод. Я зол, но что я могу изменить? Что я должен делать? Сказать что-то для заголовков? Получить штраф, дисквалификацию? Если бы я сказал, что думаю, то мог бы получить самый большой штраф в истории футбола. Это бессмысленно», — отметил немецкий тренер.

    Напомним, в матче против «Тоттенхэма» египетский нападающий Мохамед Салах установил рекорд «Ливерпуля».

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