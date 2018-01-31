«Арсенал» проиграл «Суонси»

Лондонскийпотерпел гостевое поражение от(1:3) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 33-й минуте открыли «канониры» — Озил без сопротивления сделал диагональ на левый угол вратарской, куда забежал Начо Монреаль, который в прыжке ногой срезал мяч в ворота.

«Лебеди» отыгрались минуту спустя. Моусону позволили сделать проникающий пас в штрафную «Арсенала» на Сэма Клукаса, который выскочил на свидание с Чехом и пробил в ближний угол.

На 61-й минуте Петера Чеха позволила «Суонси» выйти вперёд. Монреаль в простой ситуации решил не сыграть на отбой, а сопроводить мяч в аут, розыгрыш которого заставил Мустафи под прессингом сыграть назад на Чеха, а у легендарного вратаря не получился вынос.

Мяч достался Джордану Айю в центре штрафной «Арсенала», после чего последовал удар в угол ворот.

На 86-й минуте Монреаль потерял мяч на фланге обороны, подарив его Айю, который ворвался в штрафную и заставил Мустафи в подкате выбить мяч в сторону на Сэма Клукаса, который мощным ударом расстрелял ворота.

После этого матча «Арсенал» на 6-м месте — 42 очка, а «Суонси» на 17-м месте — 23 очка.