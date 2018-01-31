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    «Арсенал» проиграл «Суонси»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 201809:00
    Лондонский «Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Суонси» (1:3) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

    Счет в матче на 33-й минуте открыли «канониры» — Озил без сопротивления сделал диагональ на левый угол вратарской, куда забежал Начо Монреаль, который в прыжке ногой срезал мяч в ворота.

    «Лебеди» отыгрались минуту спустя. Моусону позволили сделать проникающий пас в штрафную «Арсенала» на Сэма Клукаса, который выскочил на свидание с Чехом и пробил в ближний угол.

    На 61-й минуте Петера Чеха позволила «Суонси» выйти вперёд. Монреаль в простой ситуации решил не сыграть на отбой, а сопроводить мяч в аут, розыгрыш которого заставил Мустафи под прессингом сыграть назад на Чеха, а у легендарного вратаря не получился вынос.

    Мяч достался Джордану Айю в центре штрафной «Арсенала», после чего последовал удар в угол ворот.

    На 86-й минуте Монреаль потерял мяч на фланге обороны, подарив его Айю, который ворвался в штрафную и заставил Мустафи в подкате выбить мяч в сторону на Сэма Клукаса, который мощным ударом расстрелял ворота.

    После этого матча «Арсенал» на 6-м месте — 42 очка, а «Суонси» на 17-м месте — 23 очка.

    Чемпионат Англии. 25-й тур
    «Суонси» — «Арсенал» — 3:1 (1:1)
    Голы: Монреаль, 33 (0:1). Клукас, 34 (1:1). Айю, 61 (2:1). Клукас, 86 (3:1). «Суонси»: Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, ван дер Хорн, Моусон, Фер, Ки Сон Ен, Клукас (Раутледж, 90+2), Дайер (Кэрролл, 83), Айю (Бони, 88).«Арсенал»: Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Езил, Рэмси, Джака, Эль-Ненни (Мхитарян, 60), Ляказетт, Ивоби (Жиру, 76).Предупреждения: Эль-Ненни, 54. Бельерин, 69. Езил, 75.
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