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    Экс-врач «Спартака» поддержал инициативу УЕФА о запрете играть головой на детском уровне

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    Экс-врач «Спартака» поддержал инициативу УЕФА о запрете играть головой на детском уровне
    На фото:Экс-врач «Спартака» поддержал инициативу УЕФА о запрете играть головой на детском уровне
    Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал инициативу УЕФА запретить бить по мячу головой на детском уровне.

    «Когда я был в Нидерландах, то видел, как мальчишки ростом чуть больше двух мужских кулаков бегали с мячом. Там в соответствии с возрастом ребенка играют определенным мячом и все продумано до мелочей. Если нашему семилетнему мальчику попадет в голову мяч, которым играют профессионалы, то он этой головой больше никогда играть не будет, даже если в будущем станет футболистом мирового класса.

    Я поддерживаю эту систему, но данное направление должно хорошо финансироваться, все технические сложности и нюансы можно решить, стоит только заняться.

    Все должно подходить под возраст, исходя из физических данных каждого ребенка, под состояние медицинских показателей. Спортивная медицина должна внимательно наблюдать за юными спортсменами начиная от плоскостопия и заканчивая скоростью реакции мышления на футбольном поле.

    Нужен индивидуальный подход к каждому юному спортсмену», – сказал Васильков в интервью ТАСС.

    В США в 2016 году ввели запрет на игру головой детям до 11 лет.

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