В ходе второго этапа продажи билетов на ЧМ-2018 подано более 4 млн заявок

Этот этап завершится в полдень 31 января (по московскому времени), и до этого момента у болельщиков со всего мира есть уникальная возможность подать заявки на билеты исключительно на сайте ФИФА.
Второй период второго этапа пройдет с 13 марта по 3 апреля. В это время билеты, которые не были распределены ранее, будут продаваться в порядке живой очереди на сайте ФИФА.
На сегодняшний день больше всего заявок подали российские любители футбола. Кроме них в числе лидеров — болельщики из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Польши, Испании, Колумбии, США и Голландии. При этом 45% всех билетов запрошено болельщиками из-за рубежа.
Россия впервые примет чемпионат мира по футболу. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 аренах в 11 городах страны.
🙌🎟️Более 4⃣ 0⃣0⃣0⃣ 0⃣0⃣0⃣ билетов на #ЧМ2018 уже запрошено!— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 января 2018 г.
📅Продажи заканчиваются 31 января. Успейте подать заявку!
ℹ️ https://t.co/KhJ7UHbw1z pic.twitter.com/mRqyIh2jau