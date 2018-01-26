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    В ходе второго этапа продажи билетов на ЧМ-2018 подано более 4 млн заявок

    Чемпионат мира по футболу-2018 ФИФА
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    В ходе второго этапа продажи билетов на ЧМ-2018 подано более 4 млн заявок
    На фото:В ходе второго этапа продажи билетов на ЧМ-2018 подано более 4 млн заявок
    Более четырех миллионов заявок на билеты на матчи чемпионата мира-2018 поступило в ходе второго этапа продаж, сообщает пресс-служба ФИФА.

    Этот этап завершится в полдень 31 января (по московскому времени), и до этого момента у болельщиков со всего мира есть уникальная возможность подать заявки на билеты исключительно на сайте ФИФА.

    Второй период второго этапа пройдет с 13 марта по 3 апреля. В это время билеты, которые не были распределены ранее, будут продаваться в порядке живой очереди на сайте ФИФА.

    На сегодняшний день больше всего заявок подали российские любители футбола. Кроме них в числе лидеров — болельщики из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Польши, Испании, Колумбии, США и Голландии. При этом 45% всех билетов запрошено болельщиками из-за рубежа.

    Россия впервые примет чемпионат мира по футболу. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 аренах в 11 городах страны.


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