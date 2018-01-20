«Челси» забил «Брайтону» четыре безответных мяча

Уже на 3-й минуте Эден Азар вывел «синих» вперед, получив мяч в центре штрафной площади и расстреляв чужие ворота.
Спустя еще три минуты преимущество команды Антонио Конте удвоил Виллиан, который после блестящей комбинации поразил угол ворот ударом с линии штрафной площади.
На 77-й минуте Виллиан ассистировал Азару, оформившему дубль. За минуту до конца основного времени победную точку поставил Виктор Мозес, реализовавший выход один на один с вратарем.
В турнирной таблице «Челси» занимает третье место (50 очков), а «Брайтон» — 16-е (23 очка).
Чемпионат Англии. 24-й тур
«Брайтон» — «Челси» — 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 – 3 Азар, 0:2 – 6 Виллиан, 0:3 – 77 Азар, 0:4 – 89 Мозес.«Брайтон»: Райан, Данк, Даффи, Зуттнер, Скелотто, Гросс (Кайяль, 68), Стивенс, Марч (Искьердо, 83), Проппер, Голдсон, Хемед (Мюррей, 68).«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен (Давид Луиз, 58), Рюдигер, Мозес, Виллиан (Мусонда, 81), Канте, Азар, Бакайоко, Алонсо (Дзаппакоста, 75), Батшуайи.Предупреждения: Скелотто (36), Даффи (56), Голдсон (79).