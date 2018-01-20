«Челси» забил «Брайтону» четыре безответных мяча

в выездном матче 24-го тура английской Премьер-лиги разгромилсо счетом 4:0.

Уже на 3-й минуте Эден Азар вывел «синих» вперед, получив мяч в центре штрафной площади и расстреляв чужие ворота.

Спустя еще три минуты преимущество команды Антонио Конте удвоил Виллиан, который после блестящей комбинации поразил угол ворот ударом с линии штрафной площади.

На 77-й минуте Виллиан ассистировал Азару, оформившему дубль. За минуту до конца основного времени победную точку поставил Виктор Мозес, реализовавший выход один на один с вратарем.

В турнирной таблице «Челси» занимает третье место (50 очков), а «Брайтон» — 16-е (23 очка).