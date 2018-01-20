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    «Челси» забил «Брайтону» четыре безответных мяча

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    Футболисты «Челси»
    На фото:Футболисты «Челси»
    «Челси» в выездном матче 24-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Брайнтон энд Хоув Альбион» со счетом 4:0.

    Уже на 3-й минуте Эден Азар вывел «синих» вперед, получив мяч в центре штрафной площади и расстреляв чужие ворота.

    Спустя еще три минуты преимущество команды Антонио Конте удвоил Виллиан, который после блестящей комбинации поразил угол ворот ударом с линии штрафной площади.

    На 77-й минуте Виллиан ассистировал Азару, оформившему дубль. За минуту до конца основного времени победную точку поставил Виктор Мозес, реализовавший выход один на один с вратарем.

    В турнирной таблице «Челси» занимает третье место (50 очков), а «Брайтон» — 16-е (23 очка).

    Чемпионат Англии. 24-й тур
    «Брайтон» — «Челси» — 0:4 (0:2)
    Голы: 0:1 – 3 Азар, 0:2 – 6 Виллиан, 0:3 – 77 Азар, 0:4 – 89 Мозес.«Брайтон»: Райан, Данк, Даффи, Зуттнер, Скелотто, Гросс (Кайяль, 68), Стивенс, Марч (Искьердо, 83), Проппер, Голдсон, Хемед (Мюррей, 68).«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен (Давид Луиз, 58), Рюдигер, Мозес, Виллиан (Мусонда, 81), Канте, Азар, Бакайоко, Алонсо (Дзаппакоста, 75), Батшуайи.Предупреждения: Скелотто (36), Даффи (56), Голдсон (79).
    Случайности не случайны«Брайтон» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 24-го тура английского чемпионата 20 января
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