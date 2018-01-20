ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Жироной», победный гол Черышева

    Подробности матчей 20-го тура испанской Примеры

    Примера Футбол Испании Алавес Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вильярреал Депортиво Жирона Лас-Пальмас Леванте Леганес Малага Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Хетафе Эйбар Эспаньол Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
    laliga.es
    С 19 по 22 января в чемпионате Испании по футболу пройдут матчи 20-го тура. «Реал» на своем поле примет «Депортиво», а «Барселона» отправится в гости к «Бетису».

    «Хетафе» – «Атлетик» Б 2:2

    «Атлетик» из Бильбао в выездном матче 20-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Хетафе» – 2:2.

    В составе хозяев отличились Хорхе Молина, реализовавший пенальти, и Анхель Луис.

    Гости ответили голами Иньяки Уильямса и Рауля Гарсии, точно пробившего с 11-метровой отметки.

    «Атлетик» занимает десятое место в турнирной таблице (26 очков), а «Хетафе» — седьмое (27 очков).

    Чемпионат Испании. 20-й тур
    «Хетафе» — «Атлетик» — 2:2 (1:1)
    Голы: 0:1 – 13 Иньяки Уильямс, 1:1 – 21, пенальти Молина, 1:2 – 48, пенальти Рауль Гарсия, 2:2 – 74 Анхель.«Хетафе»: Мартинес, Суарес (Молинеро, 46), Даконам, Кала, Антунеш, Бергара, Арамбарри, Портильо, Сибасаки (Анхель, 56), Дьедиу (Пачеко, 63), Молина.«Атлетик»: Яго Эррерин, Иньиго Лекуэ, Нуньес, Лапорт, Саборит, Микель Рико, Итурраспе, Сабин Мерино (Кордоба, 88), Рауль Гарсия (Адурис, 68), Сусаета (Беньят, 61), Иньяки Уильямс.Предупреждения: Дьедиу (29), Нуньес (44), Молинеро (47), Молина (67), Даконам (79), Арамбарри (90).

    «Эспаньол» – «Севилья» 0:3

    «Севилья» одержала победу над «Эспаньолом» в выездном матче 20-го тура испанской Примеры.

    Встреча, которая прошла в Барселоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

    Первый гол на 15-й минуте забил Франко Васкес. На 34-й минуте Пабло Сарабия удвоил преимущество гостей. Победную точку на последней минуте основного времени поставил Луис Муриэль.

    «Севилья» занимает пятое место в турнирной таблице (32 очка), а «Эспаньол» — 14-е (24 очка).

    Чемпионат Испании. 20-й тур
    «Эспаньол» — «Севилья» — 0:3 (0:2)
    Голы: 0:1 – 15 Васкес, 0:2 – 34 Сарабия, 0:3 – 90 Муриэль.«Эспаньол»: Лопес, Вила, Лопес (Марк Наварро, 63), Лопес Сильва, Дуарте, Эрмосо, Хави Фуэго (Санчес, 46), Дардер, Мелендо (Гарсия, 46), Морено, Баптистао.«Севилья»: Рико, Коршья, Эскудеро, Меркадо, Лангле, Банега (Нолито, 86), Нзонзи, Васкес (Навас, 66), Сарабия, Корреа (Гайс, 79), Муриэль. Предупреждения: Хави Фуэго (32), Баптистао (41), Лопес (54), Меркадо (71), Эскудеро (83), Санчес (85).

    «Атлетико» М – «Жирона» 1:1

    «Атлетико» сыграл вничью с «Жироной» в домашнем матче 20-го тура испанской Примеры.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:1.

    На 34-й минуте Антуан Гризманн с передачи Диего Косты вывел «матрасников» вперед.

    Однако на 73-й минуте каталонцам удалось отыграться усилиями Кристиана Португеса.

    «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице (43 очка), а «Жирона» — восьмое (27 очков).

    Чемпионат Испании. 20-й тур
    «Атлетико» — «Жирона» — 1:1 (1:0)
    Голы: 1:0 – 34 Гризманн, 1:1 – 73 Португес.«Атлетико»: Облак, Савич, Люка Эрнандес, Врсалько (Витоло, 80), Хименес, Сауль, Парти, Феррейра Карраско, Корреа, Диего Коста (Гамейро, 61), Гризманн (Коке, 71).«Жирона»: Буну (Ирайсос, 46), Рамальо, Хуанпе, Эспиноса, Адай, Португес, Гранель (Тимор, 84), Гарсия, Понс, Мохика, Олунга.Предупреждения: Хуанпе (31), Адай (37), Парти (45), Врсалько (66), Хименес (82), Эспиноса (82), Облак (90).

    «Вильярреал» – «Леванте» 2:1

    «Вильярреал» в домашнем матче 20-го тура испанской Примеры нанес поражение «Леванте» — 2:1.

    «Желтая субмарина» открыла счет на 26-й минуте, когда Мануэль Тригерос реализовал пенальти.

    На 50-й минуте отличился россиянин Денис Черышев, который на дальней штанге замкнул прострел Энеса Унала.

    Россиянин покинул поле на 65-й минуте, уступив свое место Даниэлю Рабе.

    Гости сократили отставание уже в компенсированное время усилиями Рохера, реализовавшего пенальти.

    «Вильярреал» поднялся на четвертое место в турнирной таблице (34 очка). «Леванте» идет 16-м (18 очков).

    Чемпионат Испании. 20-й тур
    «Вильярреал» — «Леванте» — 2:1 (1:0)
    Голы: 1:0 – 26, пенальти Тригерос, 2:0 – 50 Черышев, 2:1 – 90+4, пенальти Марти.«Вильярреал»: Асенхо, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Коста, Бонера, Форнальс (Герра, 86), Родри Эрнандес, Кастильехо (Мартинес, 75), Тригерос, Черышев (Раба, 65), Унал.«Леванте»: Оласабаль, Коке, Луна, Постиго, Робер, Лерма, Моралес, Лукич (Иви Лопес, 53), Дукуре (Кампанья, 76), Джейсон (Марти, 64), Боатенг.Предупреждения: Лукич (31), Коста (39), Постиго (64), Альваро Гонсалес (87).

    «Лас-Пальмас» – «Валенсия»

    20 января, 22:45 мск

    «Алавес» – «Леганес»

    21 января, 14:00 мск

    «Реал» – «Депортиво»

    21 января, 18:15 мск

    «Реал Сосьедад» – «Сельта»

    21 января, 20:30 мск

    «Бетис» – «Барселона»

    21 января, 22:45 мск

    «Эйбар» – «Малага»

    22 января, 23:00 мск

    Кто вверх, кто вниз«Эйбар» — «Малага». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 22 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Кризис Роналду. Ближайшие полгода станут определяющими
  • Португальский футболист может уйти из «Реала» в конце сезона
    •
  • Что «Реал» сделает с Зиданом
  • Останется ли Зизу во главе мадридской команды?
    •
  • 20/01
    • Гол Черышева помог «Вильярреалу» победить «Леванте»
  • 20/01
    • «Атлетико» не удержал победный счет в матче с «Жироной»
  • 19/01
    • «Реал» вырвал победу у «Леганеса» в Кубке Испании
  • 19/01
    • «Зенит» интересуется полузащитником «Аякса»
  • 19/01
    • «МЮ» отказался от трансфера Роналду из-за приобретения Санчеса
  • 19/01
    • «Барселона» продлила контракт с полузащитником
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессы
    Подробный разбор
  • Катастрофа для сборной. Джикия пропустит ЧМ-2018
  • Реакция СМИ на травму защитника «Спартака»
    •
  • Санчес в «МЮ»: выигрывают все
  • Реакция на ожидающийся переход Алексиса Санчеса в «МЮ»
    •
  • Кризис Роналду. Ближайшие полгода станут определяющими
  • Португальский футболист может уйти из «Реала» в конце сезона
    •
  • «Спартак» в эпицентре скандала
  • Как «Спартак» нарвался на международный скандал из-за шутки Георгия Джикия
    •
  • Что «Реал» сделает с Зиданом
  • Останется ли Зизу во главе мадридской команды?
    •
  • Лучше Кэролла. Шесть нападающих для «Челси»
  • Кто спасет Антонио Конте?
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Как завершится первый матч «Зенита» в 2018 году?
  • «Зенит» — «Копенгаген». Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 22 января
  • 1,90
    •
  • Экспресс дня. Гвардиола отыграется на «сороках»
  • Прогнозы и ставки на футбол 20 января
  • 4,88
    •
    Футбол. Главное
  • Помешать успеху «МЮ» Моуринью может только Моуринью
  • Получается ли у Моуриньо в «Манчестер Юнайтед»?
    •
  • АПЛ. «Челси» выиграл у «Брайтона», «Арсенал» разобрался с «Кристал Пэлас», хет-трик Агуэро
  • Обзор матчей 24-го тура английской Премьер-лиги
    •
  • Катастрофа для сборной. Джикия пропустит ЧМ-2018
  • Реакция СМИ на травму защитника «Спартака»
    •
  • 22:30
    • «МанСити» обыграл «Ньюкасл» благодаря хет-трик Агуэро
  • 22:19
    • Гол Черышева помог «Вильярреалу» победить «Леванте»
  • 20:39
    • «Атлетико» не удержал победный счет в матче с «Жироной»
  • 20:04
    • Гол Марсьяля принес «МЮ» победу над «Бернли»
  • 18:31
    • «Челси» забил «Брайтону» четыре безответных мяча
  • 16:25
    • «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Тираной» в первом контрольном матче
  • 08:04
    • Кэррик завершит карьеру в конце сезона и войдет в тренерский штаб
  • 19/01
    • СМИ: Рауш подписал контракт с «Динамо»
  • 19/01
    • «МЮ» отказался от трансфера Роналду из-за приобретения Санчеса
  • 19/01
    • «Зенит» интересуется полузащитником «Аякса»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус