Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Жироной», победный гол Черышева

«Хетафе» – «Атлетик» Б 2:2

«Атлетик» из Бильбао в выездном матче 20-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Хетафе» – 2:2.

В составе хозяев отличились Хорхе Молина, реализовавший пенальти, и Анхель Луис.

Гости ответили голами Иньяки Уильямса и Рауля Гарсии, точно пробившего с 11-метровой отметки.

«Атлетик» занимает десятое место в турнирной таблице (26 очков), а «Хетафе» — седьмое (27 очков).

Чемпионат Испании. 20-й тур «Хетафе» — «Атлетик» — 2:2 (1:1) Голы: 0:1 – 13 Иньяки Уильямс, 1:1 – 21, пенальти Молина, 1:2 – 48, пенальти Рауль Гарсия, 2:2 – 74 Анхель.«Хетафе»: Мартинес, Суарес (Молинеро, 46), Даконам, Кала, Антунеш, Бергара, Арамбарри, Портильо, Сибасаки (Анхель, 56), Дьедиу (Пачеко, 63), Молина.«Атлетик»: Яго Эррерин, Иньиго Лекуэ, Нуньес, Лапорт, Саборит, Микель Рико, Итурраспе, Сабин Мерино (Кордоба, 88), Рауль Гарсия (Адурис, 68), Сусаета (Беньят, 61), Иньяки Уильямс.Предупреждения: Дьедиу (29), Нуньес (44), Молинеро (47), Молина (67), Даконам (79), Арамбарри (90).

«Эспаньол» – «Севилья» 0:3

«Севилья» одержала победу над «Эспаньолом» в выездном матче 20-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла в Барселоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Первый гол на 15-й минуте забил Франко Васкес. На 34-й минуте Пабло Сарабия удвоил преимущество гостей. Победную точку на последней минуте основного времени поставил Луис Муриэль.

«Севилья» занимает пятое место в турнирной таблице (32 очка), а «Эспаньол» — 14-е (24 очка).

Чемпионат Испании. 20-й тур «Эспаньол» — «Севилья» — 0:3 (0:2) Голы: 0:1 – 15 Васкес, 0:2 – 34 Сарабия, 0:3 – 90 Муриэль.«Эспаньол»: Лопес, Вила, Лопес (Марк Наварро, 63), Лопес Сильва, Дуарте, Эрмосо, Хави Фуэго (Санчес, 46), Дардер, Мелендо (Гарсия, 46), Морено, Баптистао.«Севилья»: Рико, Коршья, Эскудеро, Меркадо, Лангле, Банега (Нолито, 86), Нзонзи, Васкес (Навас, 66), Сарабия, Корреа (Гайс, 79), Муриэль. Предупреждения: Хави Фуэго (32), Баптистао (41), Лопес (54), Меркадо (71), Эскудеро (83), Санчес (85).

«Атлетико» М – «Жирона» 1:1

«Атлетико» сыграл вничью с «Жироной» в домашнем матче 20-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:1.

На 34-й минуте Антуан Гризманн с передачи Диего Косты вывел «матрасников» вперед.

Однако на 73-й минуте каталонцам удалось отыграться усилиями Кристиана Португеса.

«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице (43 очка), а «Жирона» — восьмое (27 очков).

Чемпионат Испании. 20-й тур «Атлетико» — «Жирона» — 1:1 (1:0) Голы: 1:0 – 34 Гризманн, 1:1 – 73 Португес.«Атлетико»: Облак, Савич, Люка Эрнандес, Врсалько (Витоло, 80), Хименес, Сауль, Парти, Феррейра Карраско, Корреа, Диего Коста (Гамейро, 61), Гризманн (Коке, 71).«Жирона»: Буну (Ирайсос, 46), Рамальо, Хуанпе, Эспиноса, Адай, Португес, Гранель (Тимор, 84), Гарсия, Понс, Мохика, Олунга.Предупреждения: Хуанпе (31), Адай (37), Парти (45), Врсалько (66), Хименес (82), Эспиноса (82), Облак (90).

«Вильярреал» – «Леванте» 2:1

«Вильярреал» в домашнем матче 20-го тура испанской Примеры нанес поражение «Леванте» — 2:1.

«Желтая субмарина» открыла счет на 26-й минуте, когда Мануэль Тригерос реализовал пенальти.

На 50-й минуте отличился россиянин Денис Черышев, который на дальней штанге замкнул прострел Энеса Унала.

Россиянин покинул поле на 65-й минуте, уступив свое место Даниэлю Рабе.

Гости сократили отставание уже в компенсированное время усилиями Рохера, реализовавшего пенальти.

«Вильярреал» поднялся на четвертое место в турнирной таблице (34 очка). «Леванте» идет 16-м (18 очков).

Чемпионат Испании. 20-й тур «Вильярреал» — «Леванте» — 2:1 (1:0) Голы: 1:0 – 26, пенальти Тригерос, 2:0 – 50 Черышев, 2:1 – 90+4, пенальти Марти.«Вильярреал»: Асенхо, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Коста, Бонера, Форнальс (Герра, 86), Родри Эрнандес, Кастильехо (Мартинес, 75), Тригерос, Черышев (Раба, 65), Унал.«Леванте»: Оласабаль, Коке, Луна, Постиго, Робер, Лерма, Моралес, Лукич (Иви Лопес, 53), Дукуре (Кампанья, 76), Джейсон (Марти, 64), Боатенг.Предупреждения: Лукич (31), Коста (39), Постиго (64), Альваро Гонсалес (87).

«Лас-Пальмас» – «Валенсия»

20 января, 22:45 мск

«Алавес» – «Леганес»

21 января, 14:00 мск

«Реал» – «Депортиво»

21 января, 18:15 мск

«Реал Сосьедад» – «Сельта»

21 января, 20:30 мск

«Бетис» – «Барселона»

21 января, 22:45 мск

«Эйбар» – «Малага»

22 января, 23:00 мск