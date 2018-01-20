Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Жироной», победный гол Черышева

«Хетафе» – «Атлетик» Б 2:2
«Атлетик» из Бильбао в выездном матче 20-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Хетафе» – 2:2.
В составе хозяев отличились Хорхе Молина, реализовавший пенальти, и Анхель Луис.
Гости ответили голами Иньяки Уильямса и Рауля Гарсии, точно пробившего с 11-метровой отметки.
«Атлетик» занимает десятое место в турнирной таблице (26 очков), а «Хетафе» — седьмое (27 очков).
«Эспаньол» – «Севилья» 0:3
«Севилья» одержала победу над «Эспаньолом» в выездном матче 20-го тура испанской Примеры.
Встреча, которая прошла в Барселоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Первый гол на 15-й минуте забил Франко Васкес. На 34-й минуте Пабло Сарабия удвоил преимущество гостей. Победную точку на последней минуте основного времени поставил Луис Муриэль.
«Севилья» занимает пятое место в турнирной таблице (32 очка), а «Эспаньол» — 14-е (24 очка).
«Атлетико» М – «Жирона» 1:1
«Атлетико» сыграл вничью с «Жироной» в домашнем матче 20-го тура испанской Примеры.
Встреча, которая прошла на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:1.
На 34-й минуте Антуан Гризманн с передачи Диего Косты вывел «матрасников» вперед.
Однако на 73-й минуте каталонцам удалось отыграться усилиями Кристиана Португеса.
«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице (43 очка), а «Жирона» — восьмое (27 очков).
«Вильярреал» – «Леванте» 2:1
«Вильярреал» в домашнем матче 20-го тура испанской Примеры нанес поражение «Леванте» — 2:1.
«Желтая субмарина» открыла счет на 26-й минуте, когда Мануэль Тригерос реализовал пенальти.
На 50-й минуте отличился россиянин Денис Черышев, который на дальней штанге замкнул прострел Энеса Унала.
Россиянин покинул поле на 65-й минуте, уступив свое место Даниэлю Рабе.
Гости сократили отставание уже в компенсированное время усилиями Рохера, реализовавшего пенальти.
«Вильярреал» поднялся на четвертое место в турнирной таблице (34 очка). «Леванте» идет 16-м (18 очков).
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»
20 января, 22:45 мск
«Алавес» – «Леганес»
21 января, 14:00 мск
«Реал» – «Депортиво»
21 января, 18:15 мск
«Реал Сосьедад» – «Сельта»
21 января, 20:30 мск
«Бетис» – «Барселона»
21 января, 22:45 мск