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    Вартапетов: У Джикии подозрение на кресты

    Спартак Футбол России
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    Георгий Джикия
    На фото:Георгий Джикия
    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов подчеркнул, что защитник команды Георгий Джикия получил серьезную травму в товарищеском матче против «Шанхай Шанган».

    Напомним, что 24-летний игрок сборной России покинул поле на носилках, его унесли в скорую помощь.

    «У Джикии травмированы коленные связки. Травма серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты», — сказал Вартапетов изданию «Спорт-Экспресс».

    Защитника «Спартака» отвезли в медицинский центр Дубая. Центр аккредитован ФИФА, Джикия пройдет процедуру МРТ.

    Решение о том, нуждается ли игрок сборной России в дополнительном обследовании в клинике «Вилла Стюарт» в Риме, будет принято сегодня вечером.

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