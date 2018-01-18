Вартапетов: У Джикии подозрение на кресты

Руководитель медицинского департамента «Спартака»подчеркнул, что защитник командыполучил серьезную травму в товарищеском матче против

Напомним, что 24-летний игрок сборной России покинул поле на носилках, его унесли в скорую помощь.

«У Джикии травмированы коленные связки. Травма серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты», — сказал Вартапетов изданию «Спорт-Экспресс».

Защитника «Спартака» отвезли в медицинский центр Дубая. Центр аккредитован ФИФА, Джикия пройдет процедуру МРТ.

Решение о том, нуждается ли игрок сборной России в дополнительном обследовании в клинике «Вилла Стюарт» в Риме, будет принято сегодня вечером.