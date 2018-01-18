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    Онопко: Бистрович — техничный футболист, здорово работает с мячом

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    Виктор Онопко
    На фото:Виктор Онопко
    Тренер ЦСКА Виктор Онопко подвел итоги первой недели на сборе в Кампоаморе и поделился мнением о перспективах новичка Кристияна Бистровича.

    «С самого первого дня было видно, кто в отпуске занимался больше, а кто меньше (улыбается). Некоторые футболисты приехали на сбор в хорошей форме, чем нас порадовали. Сейчас идет интенсивная работа в режиме двухразовых тренировок, добавляем тренажерный зал. К сожалению, несколько ребят травмированы, в этом отличительная особенность нынешнего сбора. Негативный момент, но игроки поправляются, восстанавливаются, и мы очень ждём их возвращения в строй. Здорово, что все наши подопечные улыбаются — даже после вечернего занятия, когда позади тяжелый тренировочный день. Это хороший знак. Условия в Кампоаморе замечательные, работать здесь одно удовольствие, прогресс есть, все у нас идет по плану.

    Бистрович? Хороший парень, техничный, у него есть школа, здорово работает с мячом. Посмотрим на него в товарищеских матчах. Думаю, Кристиян быстро выучит русский язык, что ему очень поможет. Он уже знает несколько фраз, потихоньку осваивается, ближе знакомится с ребятами, с нашими требованиями. Это важный момент для адаптации.

    Что касается французского защитника Пепе, находящегося на просмотре, то он очень старается, хочет проявить себя. Иногда ему бывает тяжеловато выдерживать все нагрузки, особенно в ходе вечерних тренировок. Это легко объяснимо, ведь, по его словам, таких нагрузок у него никогда не было. Опять же, интересно будет понаблюдать за ним в товарищеских матчах, которые будут у нас в конце сбора. Игра одиннадцать на одиннадцать на большом поле даст нам необходимый материал для анализа», — приводит слова Онопко клубная пресс-служба.

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