«Манчестер Сити» вырвал победу у «Бристоля»

Победный гол в добавленное время ударом головой забил аргентинец Серхио Агуэро .

Счет в матче на 44-й минуте открыли гости — полузащитник Бобби Рид реализовал пенальти. На 55-й минуте Кевин Де Брёйне сравнял счет.

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