«Манчестер Сити» вырвал победу у «Бристоля»

Счет в матче на 44-й минуте открыли гости — полузащитник Бобби Рид реализовал пенальти. На 55-й минуте Кевин Де Брёйне сравнял счет.
Победный гол в добавленное время ударом головой забил аргентинец Серхио Агуэро.
Ответная встреча состоится 23 января.
Кубок лиги. 1/2 финала. Первый матч
«Манчестер Сити» — «Бристоль Сити» — 2:1 (0:1)
Голы: Рид, 44 — с пенальти (0:1). Де Брейне, 55 (1:1). Агуэро, 90+2 (2:1).«Манчестер Сити»: Браво, Данилу, Стоунс, Мангала, Бернарду Силва, Гюндоган, Туре (Агуэро, 70), Зинченко (Уокер, 79), Де Брейне, Стерлинг, Сане.«Бристоль Сити»: Филдинг, Райт, Флинт, Бейкер, Магнуссон (Уолш, 72), Браунхил, Пак, Смит, Патерсон, Брайан, Рид.Предупреждения: Флинт, 56. Смит, 58. Брайан, 60.