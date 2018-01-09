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    Главный тренер «Бристоль Сити» надеется выпить с Гвардиолой самогон

    Кубок Англии Футбол Англии Бристоль Сити Манчестер Сити
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    Ли Джонсон
    На фото:Ли Джонсон
    Главный тренер «Бристоль Сити» Ли Джонсон заявил, что не смог выпить вина с наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы над его командой (2:1) в матче Кубка лиги, и выразил надежду, что ему удастся это сделать с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

    «Моуринью быстро ушёл после матча. Что касается того, чтобы выпить с Гвардиолой… Увы, наш тренер вратарей выпил уже бутылку вина, и я не очень доволен этим. Видимо, мне придётся найти бутылку самогона или чего-то ещё, забудьте про вино. Для меня главное встретиться и пообщаться с таким специалистом», — цитирует The Telegraph Джонсона.

    Первая встреча между «Бристоль Сити» и «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Кубка английской лиги пройдет во вторник, 9 января, и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Пройдет ли «Бристоль» в Кубке лиги второй манчестерский клуб?«Манчестер Сити» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки на Кубок английской лиги по футболу 9 января
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