Главный тренер «Бристоль Сити» надеется выпить с Гвардиолой самогон

Главный тренерзаявил, что не смог выпить вина с наставникомпосле победы над его командой (2:1) в матче Кубка лиги, и выразил надежду, что ему удастся это сделать с главным тренером

«Моуринью быстро ушёл после матча. Что касается того, чтобы выпить с Гвардиолой… Увы, наш тренер вратарей выпил уже бутылку вина, и я не очень доволен этим. Видимо, мне придётся найти бутылку самогона или чего-то ещё, забудьте про вино. Для меня главное встретиться и пообщаться с таким специалистом», — цитирует The Telegraph Джонсона.

Первая встреча между «Бристоль Сити» и «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Кубка английской лиги пройдет во вторник, 9 января, и начнется в 22:45 по московскому времени.