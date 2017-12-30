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    Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017

    Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года

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    «Спартак» празднует чемпионство
    «Спартак» празднует чемпионство
    Прошедший год был богат на яркие спортивные события и не все из них были приятными. Мы выбрали 13 самых интересных на наш взгляд, расположив их в произвольном порядке.

    Чемпионство «Спартака»

    Красно-белые всей страны ждали этого события долгих 16 лет — успело вырасти целое поколение болельщиков, никогда не видевших «Спартак» чемпионом, лишь слышавших истории об этом.

    Праздник на планете «Спартак» Возвращение «Спартака» на российский трон — в обзоре СМИ Тем неожиданней стал триумф «народной» по итогам сезона, начало которого не сулило ничего хорошего — позорный провал в Лиге Европы, увольнение Дмитрия Аленичева, готовившего команду, временное назначение Массимо Карреры, приглашенного ставить команде оборону. И как все завертелось...

    Второй сезон традиционно выдался для итальянца тяжелее дебютного, но «Спартак», кажется, еще не теряет надежды защитить свой титул.

    Возвращение Шараповой

    «Мария, мы соскучились!» Пресса — о возвращении Марии Шараповой на корт после 15 месяцев дисквалификации 15-месячная дисквалификация Марии Шараповой за употребление мельдония выглядит полной нелепостью, с какой стороны не взгляни. Как со стороны WADA, запретившего безвредный препарат, так и со стороны российской теннисистки, продолжившей принимать его после официального запрета.

    Полтора года без тенниса Мария провела продуктивно — тренировалась, погрузилась в мир моды и бизнеса, писала автобиографию, а заодно свежим взглядом оценила отношения с коллегами по цеху. Возвращение на корт состоялось в апреле, но остаток года прошел куда менее триумфально чем мог бы.

    Тем не менее, камбэк Шараповой стал, на наш взгляд, более заметным в мире тенниса событием, чем прибавление в семействе Серены Уильямс или неожиданный триумф на «Ролан Гаррос» юной латвийки Алены Остапенко.

    Недопуск сборной России на ОИ-2018

    «Каждую победу и каждую медаль мы посвятим России» Как российские спортсмены решали вопрос о поездке на ОИ-2018 5 декабря случилось одно из самых громких событий в мировом спорте — сборная России за многочисленные допинговые нарушения была отстранена от участия в Олимпийских играх в корейских Пхенчхане.

    Решение, в которое до последнего момента не хотелось верить, было принято по итогам длительного расследования сразу нескольких независимых комиссий WADA. Что примечательно — российская сторона не стала слишком возмущаться, даже частично признав свою вину.

    Причины на это две — во-первых участие государства в создании допинговой системы в России все же не было доказано, поэтому российские власти решили не искушать судьбу, а во-вторых, «чистые» российские атлеты все же смогут выступить в Корее в нейтральном качестве, как «Олимпийские атлеты из России».

    Финальный провал Усэйна Болта

    Другой Болт. Ямайская звезда погасла в Лондоне Реакция СМИ на завершение карьеры Усэйна Болта Ямайская молния и самый быстрый человек на Земле (после Флэша) планировал завершить карьеру так же, как и провел ее — триумфально.

    ЧМ-2017 в Лондоне должен был стать лебединой песней легендарного спринтера, но обернулся полным крахом: в забеге на 200 метров он не принял участие, в 100-метровке пришел к финишу только третьим, а в эстафете 4х100 упал во время своего этапа и не смог финишировать.

    И хотя завоевавший золото Лондона на стометровке Джастин Гатлин попался недавно на допинге, Болту это в лучшем случае принесет только серебро, которое вряд ли станет хоть-каким-то утешением за смазанный конец карьеры.

    «Реал» — лучший клуб мира

    «Реал»: по пути «Барселоны» Насколько серьезны проблемы королевского клуба? Нет, это не вброс для для яростного холивара, а подтвержденная титулами и фактами объективная реальность, по крайней мере по итогам 2017 года.

    За прошедший год «Реал» дважды совершил невозможное ранее. Сначала мадридцы стали первыми, кто дважды подряд выиграл Лигу Чемпионов, а затем второй раз подряд отпраздновали успех на клубном чемпионате мира.

    Кроме того подопечные Зинедина Зидана победили в домашнем чемпионате, Суперкубке УЕФА и Суперкубке Испании. Единственным трофеем, который «сливочные» в этом сезоне не подняли над головой — Кубок Испании.

    А вот в 2018 «Реал» скорее всего в топ не попадет — «Барселона» опережает мадридцев в таблице Примеры на 14 очков, да и третья подряд победа в Лиге чемпионов еще менее вероятна, чем вторая.

    Фальшивое золото Сочи

    Такой день: допинговые дневники Родченкова Что мы узнали из олимпийских дневников информатора WADA? Зимние Олимпийские игры 2014 года, прошедшие в Сочи, несмотря на все проблемы с подготовкой к ним, распилы и воровство, долгое время оставались предметом гордости всей страны. Гордости и за то, как успешно они в итоге были проведены, и за победу России в общем медальном зачете.

    Увы, но допинговый скандал, терзающий российский спорт, не пощадил и ОИ-2014. В течении года, после перепроверки допинговых проб, Россия лишилась 13 завоеванных в Сочи медалей, в том числе 3 золотых и 8 серебряных, откатившись с первого места в медальном зачете за пределы тройки.

    На этом фоне и грустно и смешно то, что половина оставшегося у России золота Сочи-2014 выиграна натурализованными «россиянами» Виктором Аном и Виком Вайлдом.

    Кубок Конфедераций

    Три героя КК-2017: от вратаря до тренера Главные герои завершившегося в России турнира Летом в России успешно отгремела репетиция предстоящего чемпионата мира — Кубок Конфедераций-2017 был успешно проведен страной-хозяйкой, собрав сильнейшие сборные со всех континентов.

    Успех, правда, касался лишь организации турнира — россияне, по традиции, из группы не вышли. Зато российские болельщики сумели поглазеть с трибун новеньких стадионов на Чичарито, Криштиану Роналду, Артуро Видаля и Алексиса Санчеса и побрататься с яркими и веселыми чилийскими и мексиканскими фанатами.

    Победила, опять же по традиции, сборная Германии, приехавшая в Россию совсем не основным составом, но все равно уверенно переигравшая всех соперников. Впрочем, молодежь из этого «третьего состава» Бундестим мы наверняка увидим на ЧМ-2018.

    Бой Мейвезера и Макгрегора

    Обогатился и спас бокс. Мейвезер победил Макгрегора Бой века — в обзоре зарубежных СМИ В конце августа в Лас-Вегасе прошел боксерский поединок который почитатели боевых искусств стразу же окрестили «боем века» — на ринге встретились две звезды — американский боксер Флойд Мейвезер и ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор.

    Поединок чемпиона всех возможных версий в ММА и завершившего карьеру боксера стал самым «денежным» в истории бокса, собрав кассу более полмиллиарда долларов. Билеты по сто тысяч долларов, баснословные гонорары участникам.

    Ирландец попытался взять Мейвезера наскоком, но не сумел пробить оборону опытного бойца, в итоге уже к пятому раунду притомился и в 10-м раунде проиграл техническим нокаутом.

    Столь ярко раскрученный в медиа бой немного разочаровал фанатов своим содержанием, но остался одним из наиболее примечательных событий в мире бокса в этом году.

    Олимпиада — без хоккеистов из НХЛ

    Игры без Овечкина. Звезда «Вашингтона» не смог победить НХЛ О непростой ситуации для Александра Овечкина Весной руководство НХЛ приняло решение не отпускать своих хоккеистов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, немало огорчив огромное количество хоккеистов, и куда большее количество фанатов.

    Решение лиги стало для многих неожиданностью, ведь игроки НХЛ чемпионата принимали участие в пяти последних Олимпиадах с 1998 года и им никогда не требовалось делать выбор между клубом и сборной.

    Руководство НХЛ назвало сразу несколько причин своего решения: проблемы сжатого графика и травмы игроков, связь между поездками игроков на ОИ и вылетами их клубов из Кубка Стэнли, ну и наконец — опросы зрителей, которые высказались против перерыва.

    Насколько справедливы эти предположения — уже неважно. Российской команде придется обойтись без Овечкина и Малкина, а олимпийский турнир в Корее будет куда менее зрелищным и звездным, чем он мог бы быть.

    Сдан «Крестовский»

    «Какой газон, такая и команда» Изучаем реакцию социальных сетей на первый матч, прошедший на «Санкт-Петербург-Арене» У любой истории есть свое начало и свой конец, даже если эта история — передающаяся от детей к внукам легенда о постройке нового стадиона в Петербурге.

    Питерская «Зенит-Арена», она же стадион «Крестовский», она же стадион «Санкт-Петербург», уже успела стать всероссийским мемом и причин тому целый ворох.

    Строительство, растянувшееся на 10 лет, бюджет, росший как на дрожжах, и увеличившийся в 8 раз, срок сдачи, переносившийся полтора десятка раз, крыша, протекающая из-за того, что ее клюют бакланы, выдвижное поле, пружинящее, как батут, газон, который пришлось перестилать несколько раз, после чего латать синтетикой и красить зеленой краской....

    Тем не менее, 22 апреля 2017 года на арене состоялся первый официальный матч чемпионата России, а летом стадион «Санкт-Петербург» принял четыре матча Кубка Конфедераций, включая матч открытия и финал турнира. Над чем же мы будем шутить в 2018 году?

    Введение видеоповторов в футболе

    VAR приближается. Осталось немного подождать В России готовятся к введению системы видеоповторов О том, насколько видеповторы нужны в современном футболе с его растущими скоростями, говорят с каждым годом все больше, но сломить упрямых консерваторов очень непросто. Кубок Конфедераций-2017 стал соломинкой, сломавшей спину упрямому верблюду.

    Впервые на турнире такого уровня применили систему VAR (Video Assistant Referee), и болельщики смогли убедиться — видеоповторы нисколько не убивают футбол и даже не слишком замедляют его просмотр, зато вопиющих ошибок однозначно стало меньше.

    С нового сезона VAR стал применяться в нескольких ведущих чемпионатах, например в Германии и Италии. С завистью глядят на Серию А и Бундеслигу футболисты испанской Примеры, где видеоповторы введут лишь в следующем году, а в этом сезоне судьи выдали целую серию результативных ошибок в матчах топ-клубов.

    Что до России.... Может быть лет через пять?

    Трансфер Неймара

    Неймар: Путешествие в Париж и обратно Изучаем последние злоключения бразильского голеадора в ПСЖ Нечасто бывает, что переход игрока из одного клуба в другой становится событием планетарного масштаба, даже если этот игрок — суперзвезда. Но трансфер Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» определенно стал исключением из правил.

    «Барселона», заключая контракт с бразильцем, установила сумму отступных в 222 миллиона евро, посчитав, что так обезопасит себя от посягательств на форварда.

    Однако катарские шейхи, владеющие ПСЖ, оказались с этим несогласны, выложив за Неймара столько, сколько требовалось, а попутно, благодаря хитрой схеме, обойдя правила финансового fair play, установленные УЕФА.

    Предыдущий рекорд был перекрыт более чем вдвое — за Поля Погба годом ранее «Манчестер Юнайтед» заплатил 105 млн. евро.

    Столь масштабный и дорогой переход поставил трансферный рынок на уши, заставив клубы взвинтить цены на куда менее талантливых и звездных футболистов. Последствия трансфера Неймара будут аукаться нам еще долго.

    Прощание с Кличко

    Уважение и рекорды против скучности и однообразия Реакция на завершение карьеры Владимиром Кличко Время безжалостно и не щадит никого (если вы, конечно, не Флойд Мейвезер). В этом убедился известнейший украинский боксер Владимир Кличко, в уходящем году завершивший спортивную карьеру.

    Украинский чемпион провел свой последний бой на легендарном «Уэмбли», сойдясь на ринге с одним из сильнейших боксеров мира Энтони Джошуа — и уступив ему.

    В 11-м раунде олимпийский чемпион Лондона-2012 дважды отправил Кличко на пол, и судья решил не рисковать — бой был остановлен, победа присуждена сопернику украинца.

    Через несколько дней зашла речь о бое-реванше, но Владимир Кличко объявил, что вешает перчатки на гвоздь. Хотя возможно, стоило сделать это до боя с Джошуа.

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