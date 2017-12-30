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    «Челси» разгромил «Сток Сити»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Сток Сити» (5:0) в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги.

    Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте. Виллиан с правого края навесил во вратарскую, Антонио Рюдигер выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в дальний угол.

    На 9-й минуте Дэнни Дринкуотер подобрал отскок у штрафной и с лёта вколотил мяч в дальнюю девятку ворот «Стока».

    На 23-й минуте Виллиан классно обыграл защитника и сделал передачу на Педро Родригеса, который ловко обработал мяч и с радиуса штрафной поразил дальний угол ворот.

    На 73-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за фол на Виллиане. Сам пострадавший и реализовал удар с «точки».

    А на 88-й минуте Маркос Алонсо сделал длинный перевод вперёд, Давиде Дзаппакоста подобрал отскок у штрафной, сместился к центру и мощным ударом вколотил мяч в ближний угол.

    После этого матча «Челси» на 2-м месте — 45 очков, а «Сток» на 14-м месте — 20 очков.

    Чемпионат Англии. 21-й тур
    «Челси» — «Стоук Сити» — 5:0 (3:0)
    Голы: Рюдигер, 3 (1:0). Дринкуотер, 9 (2:0). Педро, 23 (3:0). Виллиан, 73 — с пенальти (4:0). Дзаппакоста, 88 (5:0). «Челси»: Куртуа, Рюдигер, Аспиликуэта, Кэйхилл, Мозес (Дзаппакоста, 57), Канте (Бакайоко, 65), Дринкуотер, Алонсо, Виллиан, Мората (Батшуайи, 71), Педро.«Стоук Сити»: Батленд, Эдвардс, Кэмерон, Виммер, Таймон, Диуф, Флетчер, Адам (Шупо-Мотинг, 80), Афеллай (Нгой, 71), Собхи, Бераино.Предупреждения: Диуф, 27. Педро, 52.
    Басня «Пенсионер и дырка»«Челси» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу 30 декабря
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