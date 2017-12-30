«Челси» разгромил «Сток Сити»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(5:0) в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте. Виллиан с правого края навесил во вратарскую, Антонио Рюдигер выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в дальний угол.

На 9-й минуте Дэнни Дринкуотер подобрал отскок у штрафной и с лёта вколотил мяч в дальнюю девятку ворот «Стока».

На 23-й минуте Виллиан классно обыграл защитника и сделал передачу на Педро Родригеса, который ловко обработал мяч и с радиуса штрафной поразил дальний угол ворот.

На 73-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за фол на Виллиане. Сам пострадавший и реализовал удар с «точки».

А на 88-й минуте Маркос Алонсо сделал длинный перевод вперёд, Давиде Дзаппакоста подобрал отскок у штрафной, сместился к центру и мощным ударом вколотил мяч в ближний угол.

После этого матча «Челси» на 2-м месте — 45 очков, а «Сток» на 14-м месте — 20 очков.