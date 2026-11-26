Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в полусреднем весе Ислам Махачев прокомментировал перспективы возможного перехода в средний дивизион.

Ислам Махачев globallookpress.com

Россиянин подчеркнул, что подобное решение он не станет принимать в одиночку — этот вопрос потребует детального обсуждения с тренерским штабом и командой после выполнения текущих задач в категории до 77 кг.

«Есть такие мысли в голове. Но пока это не такие уж серьезные планы. Сделать это будет очень тяжело, и это вопрос, который решаю не только я один. Нужно будет сесть вместе с командой и все как следует взвесить», — заявил Махачев в интервью «Матч ТВ».

Долгий путь к титулам и смена дивизиона

Джек Маддалена против Ислама Махачева globallookpress.com

Ислам Махачев долго шел к вершине в легком весе, прокладывая себе дорогу через непростую оппозицию, прежде чем завоевать чемпионский пояс и провести четыре успешные защиты титула.

Лишь закрепившись в статусе одного из главных доминирующих бойцов, россиянин принял решение подняться в полусредний дивизион.

В ноябре 2025 года на турнире UFC 322 Махачев отобрал чемпионский пояс у Джека Маддалены, а в августе 2026 года провел успешную защиту в поединке против Иэна Гэрри на UFC 330.

На сегодняшний день в активе Ислама 29 побед при одном поражении в профессиональной карьере, а его победная серия в UFC достигла внушительной отметки в 17 поединков подряд.

Ближайшие планы в полусреднем весе

Прежде чем задумываться о смене весовой категории и погоне за историческим третьим титулом, Махачеву предстоит провести объединительный бой в полусреднем дивизионе.

Следующим соперником должен стать победитель противостояния за временный пояс между бразильцем Карлосом Пратесом и эквадорцем Майклом Моралесом, которое состоится 30 января 2027 года на турнире UFC 336 в Торонто.

Что происходит в среднем дивизионе?

Шон Стрикленд против Хамзата Чимаева globallookpress.com

В категории до 84 килограммов сейчас разворачивается жаркая борьба за вершину после громкой смены чемпиона в мае 2026 года на турнире UFC 328, где Шон Стрикленд раздельным решением судей победил Хамзата Чимаева, нанеся ему первое поражение в карьере и вернув себе пояс.

Из-за травм чемпиона и длительного простоя на вершине дивизиона выстроилась серьезная очередь претендентов во главе с тем же Чимаевым, Нассурдином Имавовым, Дрикусом Дю Плесси и бразильцем Каю Борральо, который недавно заявил о готовности подраться за временный титул.

Кроме того, уже 5 декабря в Эр-Рияде пройдет статусный бой с участием экс-чемпиона Исраэля Адесаньи и россиянина Шарабутдина Магомедова, а Икрам Алискеров после победы над Джаредом Каннониром ворвался в топ-10 рейтинга.