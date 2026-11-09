Дональд Трамп признал, что предложение Дане Уайту занять пост пресс-секретаря Белого дома было шуткой. Президент США опубликовал соответствующий пост в Truth Social, чем вызвал волну обсуждений в политических и спортивных кругах.

Дана Уайт и Дональд Трамп globallookpress.com

Изначально многие восприняли заявление всерьез — тем более что CNN сообщило, будто Уайт был вынужден вежливо отклонить вполне реальное предложение. На этом фоне признание Трампа выглядело как попытка разрядить обстановку.

«Я выложил фотографии величайших бойцов UFC в мире, верно? Например, Джастина Гейджи и Хабиба Нурмагомедова. Я скажу вам, что я просто пошутил.

Но Дане нравится эта идея, а Дана у нас один, и он великолепен. Я не знаю. Он бы так не делал — он бы не тратил столько времени на ерунду», — сказал Трамп журналистам.

Почему вакансия свободна?

Дана Уайт и Дональд Трамп на турнире UFC в Белом доме globallookpress.com

На прошлой неделе Кэти Захария покинула пост пресс-секретаря Белого дома, проработав в Вашингтоне всего пять дней — это самый короткий срок в истории должности.

На фоне кадрового вакуума предложение Трампа в адрес Уайта выглядело неожиданно, но некоторые комментаторы восприняли его как вполне серьезный шаг.

Позже появились предположения, что за кулисами обсуждался другой кандидат — бывшая пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт (женщина). Сам президент теперь утверждает, что просто хотел повеселиться.

Глава UFC в центре внимания

Дана Уайт globallookpress.com

Помимо политической шутки, Уайт продолжает фигурировать в новостях мира единоборств.Netflix объявил, что генеральный директор UFC будет одним из промоутеров боя Фьюри против Джошуа, однако Эдди Хирн против такого развития событий.

Конфликт между ними тянется с момента, когда стороны не смогли договориться о месте проведения боксерской битвы, и теперь противостояние промоутеров перешло в публичную плоскость.

На этом фоне шутка Трампа стала еще одним поводом для обсуждения роли Уайта — теперь не только в UFC, но и в большой политике.