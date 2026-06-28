Экс-чемпион мира по боксу в легком весе, бывший претендент на все титулы в категории до 61 кг, Теофимо Лопес проведет очередной поединок в полусреднем дивизионе против Роландо Ромеро.

Теофимо Лопес globallookpress.com

Их бой состоится 22 августа. На кону будет стоять титул WBA, принадлежащий Ромеро. Лопес в последний раз дрался в январе 2026 года.

Тогда Теофимо потерпел поражение единогласным решением судей Шакура Стивенсона в рамках первого полусреднего дивизиона, где на кону стоял чемпионский пояс по версии WBC.

Ромеро подошел к очередному поединку на серии из двух побед. В предыдущем бою в мае 2025 года он одолел по очкам Райана Гарсию. Ранее победил аналогичным образом Мануэля Хаймеса.