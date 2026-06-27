Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Александр Усик прокомментировал решение отказаться от трех поясов в тяжелом дивизионе по версиям WBA, IBF и WBC.

Александр Усик globallookpress.com

«Друзья, я расстаюсь с поясами, но не со спортом, потому что у меня еще есть мой последний бой. Я хочу поблагодарить всех. Я с большим уважением отношусь ко всем организациям. Я хочу поблагодарить всех и сказать, что впереди еще много интересного»

Усик в последний раз выходил на ринг в мае. Тогда он одолел техническим нокаутом в 11-м раунде легендарного кикбоксера GLORY Рико Верхувена.

После поединка голландец подал апелляцию из-за спорной остановки, потребовав незамедлительный реванш с украинцем. До того момента Рико вел по очкам, по мнению большинства независимых экспертов.