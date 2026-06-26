Брайс Митчелл предложил своему бывшему сопернику Илии Топурии продолжить карьеру в полулегком дивизионе после неудачи в поединке с Джастином Гейджи за титул UFC в легком весе.

Брайс Митчелл globallookpress.com

«Честно говоря, я думаю, что ему было бы лучше выступать в категории 66 кг. Конечно, он вполне мог бы продолжить драться и в легком весе. Видите ли, он почти победил Гейджи, а Джастин лучший из лучших.

Я думаю, что именно духовная составляющая определит, вернется Топурия на вершину или нет. У него есть все материальные блага и менталитет победителя»

Напомним, что 15 июня на турнире UFC в Белом доме Илия проиграл Джастину Гейджи техническим нокаутом по окончании четвертого раунда и лишился пояса в категории до 70 кг.