Третий номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли не считает, что первое поражение Илии Топурии негативно повлияет на его дальнейшую карьеру.

Илия Топурия globallookpress.com

«Я уверен, что это поражение его приструнит. Думаю, Илия вернется в разы сильнее. Топурия еще молод. У него были личные проблемы, он с ними справился, но они, вероятно, все еще дают о себе знать. Я думаю, он вернется»

15 июня на турнире UFC в Белом доме Джастин Гейджи победил Илию Топурию техническим нокаутом, став новым чемпионом организации в легком дивизионе.

Для грузина это первое поражение в профессиональной карьере. Ранее он шел на серии из 17-ти выигранных поединков.