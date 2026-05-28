Стало известно, что UFC уже распродал все билеты на турнир UFC 329 11 июля. Ивент возглавит ответный поединок Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя в полусреднем весе.

Примечательно, что все места были выкуплены за 2 часа с момента старта продаж. Теперь приобрести билеты можно только у перекупов. Самая дешевая цена начинается от 1200 долларов.

Напомним, что Макгрегор не дрался уже 5 лет. В последнем поединке в июле 2021 года ирландец потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде от Дастина Порье из-за перелома ноги.

Впоследствии Конор трижды хотел вернуться в UFC и провести бой против Майкла Чендлера. Однако все три раза поединок сорвался по вине ирландца.