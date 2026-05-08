Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе Джошуа Ван объяснил, почему промоушен обязан устроить реванш между ним и Александре Пантожей.

Александре Пантожа globallookpress.com

«Пантожа доминировал в дивизионе. Будет справедливо, если ему дадут реванш. Он его заслужил. Да, я очень надеюсь, что мы с ним сможем провести еще один бой.

Когда UFC впервые позвонили мне и предупредили за две недели, они сказали, что я буду драться с Таирой или Манелем Капом, и я выбрал Манеля. Потом, 7 марта, они сказали, что я буду драться с Таирой, и я согласился.

Я собираюсь сразиться со всеми топовыми парнями. Я выбрал Манеля, потому что он вызвал меня на бой, и я хотел принять вызов, но теперь мне нужно разобраться с Татсуро. После него я подерусь с любым бойцом, кого назначит UFC», — отметил чемпион.