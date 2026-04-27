Промоутер из Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх анонсировал в соцсетях боксерский поединок в тяжелом весе с участием Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

«Поединок между Джошуа и Фьюри пройдет в Великобритании. Контракт подписан», — отметил он.

Также его слова подтвердил и другой инсайдер Майк Копингер, заявив следующее: «Мне сказали, что бой пройдет в четвертом квартале этого года, шоу Ring Magazine на Netflix, это будет самый масштабный бой в истории Великобритании»

Напомним, что Тайсон Фьюри ранее уже провел поединок в апреле против Арсланбека Махмудова, выиграв единогласным решением судей.