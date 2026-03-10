Известный инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дал согласие на бой с Карлосом Пратесом.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Они, действительно, говорили с Конором о бое против Карлоса Пратеса, это правда. Насколько я понимаю, Конор согласен драться с ним. Он сказал: конечно, давайте»

Ранее Макгрегор сообщил, что вернется в UFC летом. Однако в анонсированном карде Белого дома поединка с его участием не будет. При этом глава лиги Дана Уайт не исключает возвращения ирландца летом.

Одним из вариантов является поединок Конора на Международной бойцовской неделе 14 июля. Напомним, что ирландец не дрался уже 5 лет.

В июне 2021-го он проиграл в последнем бою техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье из-за травмы ноги.