Первый в истории абсолютный чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд призвал комментатора Джо Рогана поговорить с UFC об отмене лимита по весу в тяжелом дивизионе.

Теренс Кроуфорд globallookpress.com

«В UFC есть ограничение по весу для тяжелого дивизиона. Вы представляете, насколько это безумно? Разве это не глупо? Это же глупо, правда?», — сказал Роган в одном из выпусков своего стрима на JRE MMA Show, чем сразу же вызвал смех Кроуфорда.

«Определенно. Я только сейчас об этом узнал», — ответил Кроуфорд.

По мнению «Бада», Роган должен поговорить об этом с Даной Уайтом или подать петицию, но комментатор считает, что его слова проигнорируют.

«Никто меня не слушает. Они думают, что я сумасшедший. У меня есть куча правил, которые я хочу ввести, и я понимаю, почему они не хотят меня слушать. Я бы перевернул весь спорт с ног на голову», — добавил в завершении Джо Роган.