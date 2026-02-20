Иззи Мартинес, соучредитель лиги RAF, не видит у Даниэля Кормье шансов в борцовской схватке с бывшим двойным чемпионом UFC Джоном Джонсом.

Джон Джонс globallookpress.com

«Дэниель Кормье не победил Джона UFC. Я не думаю, что он вообще может победить Джона в чем-либо, но ему нужно победить его хоть в чем-то, и лучшее, на что он способен, это борьба. Но это все были пустые разговоры. Кормье сказал: ты можешь победить меня в драке, но я бы разнес тебя в борьбе. Кормье действительно думает, что выйдет и снесет Джонса, а на деле Джон снова его победит, после чего борцовское сообщество сойдет с ума»

Напомним, что недавно Джонс предложил Кормье закончить вражду и подружиться. Но на предложение «Баунса» Даниэль отреагировал категорично, бросив ему вызов на борцовский поединок в лиге RAF.