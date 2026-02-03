Экс-чемпион UFC в категории до 77 кг Камару Усман предположил, что Хамзат Чимаев в ближайшее время покинет средний вес и поднимется в полутяжелый дивизион.

Хамзат Чимаев globallookpress.com

«Я думаю, что Хамзат Чимаев продолжает вызывать Перейру на бой, потому как, возможно, снова перерос свою текущую весовую категорию. Я думаю, что он снова перерос свою весовую категорию и теперь больше не может укладываться в лимит среднего дивизиона. Ходят разные слухи о том, что он весит сейчас около 105 кг. Его потенциальный уход в полутяжи открывает двери для Насурдина Имавова, который может получить титул в среднем весе или, по крайней мере, хотя бы побороться за него»

Чимаев в предыдущем поединке победил единогласным решением судей Дрикуса Дю Плесси и стал новым чемпионом в категории до 84 кг. В последние 2 месяца «Борз» не раз заявлял о переходе полутяжелый вес и титульном бое с Алексом Перейрой.