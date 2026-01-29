Спортивный комментатор Майкл Биспинг рассказал, над чем надо работать Пэдди Пимблетту после поражения от Джастина Гейджи.

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Мы все знаем, на что способен Гейджи:14 боев в UFC, 13 бонусов. Он получил еще один, так что теперь их 14. Он не просто так стал звездой. Но если говорить о бое в стратегическом плане, то, слушайте, Пэдди отлично проявил себя в плане эмоций и всего остального, он потряс Джастина.

Его апперкоты были прекрасны, и он несколько раз попал в него в последних раундах, когда Джастин шел вперед. Но мне бы хотелось, чтобы он немного опустил подбородок и немного приподнял руки. Я знаю, что это его стиль и ему это сходит с рук. Но ему стоило бы лучше защищаться, и тогда результат был бы другим»

Пимблетт проиграл Гейджи на UFC 324 единогласным решением судей в битве за временный титул в легком весе. Для Пэдди это первое поражение в лиге.