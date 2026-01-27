Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Шон О’Мэлли признался, что готов был завершить карьеру, если бы проиграл Сонгу Ядонгу на турнире UFC 324.

«На самом деле никогда не знаешь наверняка. Если бы я проиграл, я бы сказал, что эти сгонки веса — отстой, и пора с ММА завязывать. Не знаю, сказал бы я такое, но это возможно. Я уйду на пенсию, когда почувствую, что пора. Если бы я проиграл, это мог бы быть мой последний бой. У меня такая хорошая жизнь дома, я мог бы просто сказать: знаете, мне пора на пенсию.

Перед этим боем меня пугала мысль о том, что я вообще мог об этом подумать. Потому что я задавался вопросом: насколько сильно я этого хочу? Смогу ли я выложиться также, как в бою с Петром Яном? Сегодня я получил ответ. Я по-прежнему хочу драться и доказал это самому себе»

Бой О’Мэлли и Ядонга продлился все 3 раунда. Шон одержал победу единогласным решением судей, прервав серию из двух поражений подряд.