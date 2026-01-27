Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Шон О’Мэлли признался, что готов был завершить карьеру, если бы проиграл Сонгу Ядонгу на турнире UFC 324.

Шон О'Мэлли
«На самом деле никогда не знаешь наверняка.  Если бы я проиграл, я бы сказал, что эти сгонки веса — отстой, и пора с ММА завязывать.  Не знаю, сказал бы я такое, но это возможно.  Я уйду на пенсию, когда почувствую, что пора.  Если бы я проиграл, это мог бы быть мой последний бой.  У меня такая хорошая жизнь дома, я мог бы просто сказать: знаете, мне пора на пенсию.

Перед этим боем меня пугала мысль о том, что я вообще мог об этом подумать.  Потому что я задавался вопросом: насколько сильно я этого хочу?  Смогу ли я выложиться также, как в бою с Петром Яном?  Сегодня я получил ответ.  Я по-прежнему хочу драться и доказал это самому себе»

Бой О’Мэлли и Ядонга продлился все 3 раунда.  Шон одержал победу единогласным решением судей, прервав серию из двух поражений подряд.