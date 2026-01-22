Рекордсмен UFC по количеству нокаутов (16) Деррик Льюис уверен, что остановит Вальдо Кортес-Акосту уже в первом раунде на грядущем турнире UFC 324 в Лас-Вегасе в эти выходные.

Деррик Льюис globallookpress.com

«Я чувствую себя лучше, чем когда-либо за долгое время. Сейчас я в отличной форме. Я в более лучшей форме, чем перед моим последним боем, так что я чувствую себя хорошо. В это воскресенье вас ждет быстрый бой. Я верю, что нокаутирую его в первом же раунде. Не беспокойтесь о том, что вам не удастся выспаться, потому как в воскресенье вы выспитесь вдоволь. Я вам это обещаю»

Деррик Люьис занимает восьмую строчку в рейтинге тяжелого веса UFC. В предыдущих двух боях он нокаутировал Таллисона Тейшейру и Родриго Насименто.