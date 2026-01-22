Рекордсмен UFC по количеству нокаутов (16) Деррик Льюис уверен, что остановит Вальдо Кортес-Акосту уже в первом раунде на грядущем турнире UFC 324 в Лас-Вегасе в эти выходные.

Деррик Льюис
Деррик Льюис globallookpress.com

«Я чувствую себя лучше, чем когда-либо за долгое время.  Сейчас я в отличной форме.  Я в более лучшей форме, чем перед моим последним боем, так что я чувствую себя хорошо.  В это воскресенье вас ждет быстрый бой.  Я верю, что нокаутирую его в первом же раунде.  Не беспокойтесь о том, что вам не удастся выспаться, потому как в воскресенье вы выспитесь вдоволь.  Я вам это обещаю»

Деррик Люьис занимает восьмую строчку в рейтинге тяжелого веса UFC.  В предыдущих двух боях он нокаутировал Таллисона Тейшейру и Родриго Насименто.