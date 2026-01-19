Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес стал вторым самым высокооплачиваемым спортсменом 2025-го, обойдя восьмикратного обладателя «Золотого мяча» среди футболистов Лионеля Месси и легендарного баскетболиста НБА Леброна Джеймса.

Сауль «Канело» Альварес globallookpress.com

За минувшие 12 месяцев мексиканец провел на ринге 2 поединка. Весной прошлого года «Канело» победил по очкам Уильяма Скулла, а затем проиграл единогласным решением Теренсу Кроуфорду и лишился всех поясов.

За 2025-й доход Альвареса составил 137 миллионов долларов. 125 миллионов из этой суммы он получил за бои, а остальные 12 за рекламу.

Самым высокооплачиваемым спортсменом стал нападающий ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду (выиграл в третий раз подряд). Португалец заработал более 260 миллионов долларов.