Чемпион полулегкого веса UFC Александр Волкановски дал прогноз на титульный поединок Пэдди Пимблетта против Джастина Гейджи.

Александр Волкановски globallookpress.com

«Это будет интересный бой. Я буду болеть за Пэдди. Пару раз я думал, что Пэдди предстоит пройти серьезное испытание, но он его выдержал.

В своем последнем бою он показал мне, что действительно может придерживаться плана на бой, и это ему понадобится в поединке с Гейджи. Я считаю, что Пимблетт выйдет победителем из октагона в этом противостоянии»

Бой Пимблетта и Гейджи возглавит турнир UFC 324 25 января. На кону будет стоять временный титул в легком весе.

Напомним, что ранее Пэдди выиграл в промоушене все 7 поединков. В последнем из них он одолел техническим нокаутом в третьем раунде Майкла Чендлера.