Бывший претендент на титул UFC в среднем весе Пауло Коста объявил о переходе в полутяжелый дивизион. Его дебют состоится на турнире UFC 327 11 апреля.

Пауло Коста globallookpress.com

Соперником станет непобежденный российский боец Азамат Мурзаканов, располагающийся на шестой строчке в рейтинге.

В марте у Косты был назначен поединок в среднем весе против соотечественника из Бразилии Брунно Феррейры. Однако по непонятным причинами тот бой отменен.

Пауло в своем предыдущем противостоянии одолел единогласным решением судей Романа Копылова. Мурзаканов ранее нокаутировал в первом раунде Александра Ракича. До этого аналогичным образом россиянин одолел Клаудио Рибейро.