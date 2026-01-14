Трижды бывший претендент на титул UFC в полусреднем дивизионе Колби Ковингтон готов дебютировать в среднем весе в поединке с Шоном Стриклендом.

Колби Ковингтон globallookpress.com

«В прошлом Стрикленд много чего обо мне наговорил, так что давайте посмотрим, сможет ли он подкрепить свои слова делом. Я бы с удовольствием подрался с ним Шоном Стриклендом.

Я лучше него везде. Вы же видели, как легко его разгромил Дрикус Дю Плесси. Я бы сделал то же самое. Знаю, что могу преуспеть в среднем весе. Эти парни намного медленнее.

Они могут быть крупнее, могут бить сильнее, но они намного медленнее. Я такой же сильный, как и они. В последнее время я сильно прибавил в весе и стал сильнее.

Мне кажется, что сейчас в среднем весе гораздо больше интересных соперников, чем в полусреднем. Там просто нет звезд», — отметил Ковингтон.