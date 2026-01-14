Трижды бывший претендент на титул UFC в полусреднем дивизионе Колби Ковингтон готов дебютировать в среднем весе в поединке с Шоном Стриклендом.

Колби Ковингтон
Колби Ковингтон globallookpress.com

«В прошлом Стрикленд много чего обо мне наговорил, так что давайте посмотрим, сможет ли он подкрепить свои слова делом.  Я бы с удовольствием подрался с ним Шоном Стриклендом.

Я лучше него везде.  Вы же видели, как легко его разгромил Дрикус Дю Плесси.  Я бы сделал то же самое.  Знаю, что могу преуспеть в среднем весе.  Эти парни намного медленнее.

Они могут быть крупнее, могут бить сильнее, но они намного медленнее.  Я такой же сильный, как и они.  В последнее время я сильно прибавил в весе и стал сильнее.

Мне кажется, что сейчас в среднем весе гораздо больше интересных соперников, чем в полусреднем.  Там просто нет звезд», — отметил Ковингтон.