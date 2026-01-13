Бывший чемпион легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли назвал реванш Петра Яна и Мераба Двалишвили одним из ярчайших боев в ММА.

Петр Ян globallookpress.com

«Пару дней назад я посмотрел последний бой Петра с Мерабом, и это было просто великолепно. Это был один из самых зрелищных боев, которые я когда-либо видел. Двалишвили провел только 2 из 24-х тейкдаунов. Официально он провел только 2 удачных тейкдауна. Защитная борьба Петра просто великолепна. А потом Ян ударил Мераба по голове и еще несколько раз повалил его, это было просто прекрасное выступление»

Также Шон заявил о желании встретиться в реванше с Яном на турнире в Белом доме в случае победы в грядущем поединке на UFC 324 против Сонга Ядонга.