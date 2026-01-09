Претендент на титул UFC в полулегком весе Диего Лопес заявил, что финиширует Александра Волкановски в реванше на UFC 324.

Александр Волкановски и Диего Лопес globallookpress.com

«Я сражаюсь на территории врага. Мне нужно закончить этот бой победой болевым приемом или нокаутом, это моя цель. Моя цель — прикончить его в реванше. На этот раз, думаю, все будет по-другому. Я более расслаблен, на меня ничего не давит. В первом бою я пытался прикончить его одним мощным ударом. В том бою я многое забыл из того, что умею и что должен был делать»

Первый поединок Волкановски и Лопеса состоялся весной прошлого года. Тогда Александр победил единогласным решением судей и забрал вакантный титул в полулегком весе.