Претендент на титул UFC в полулегком весе Диего Лопес заявил, что финиширует Александра Волкановски в реванше на UFC 324.

Александр Волкановски и Диего Лопес
«Я сражаюсь на территории врага.  Мне нужно закончить этот бой победой болевым приемом или нокаутом, это моя цель.  Моя цель — прикончить его в реванше.  На этот раз, думаю, все будет по-другому.  Я более расслаблен, на меня ничего не давит.  В первом бою я пытался прикончить его одним мощным ударом.  В том бою я многое забыл из того, что умею и что должен был делать»

Первый поединок Волкановски и Лопеса состоялся весной прошлого года.  Тогда Александр победил единогласным решением судей и забрал вакантный титул в полулегком весе.