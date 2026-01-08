Ветеран легчайшего веса UFC Роб Фонт проведет очередной поединок в промоушене против восходящей звезды Рауля Росаса на турнире UFC 326 8 марта.

Рауль Росас globallookpress.com

К данному противостоянию 38-летний пуэрториканец подходит в статусе 12-го номера рейтинга дивизиона. В предыдущем поединке Фонт уступил единогласным решением судей Давиду Мартинезу.

До этого одержал 2 победы раздельным вердиктом над Джином Мацумото и Кайером Филлипсом. Росас на текущий момент идет на серии из четырех выигранных поединков подряд.

В последнем из них 21-летний американец одолел единогласным решением судей Винса Моралеса. Всего в активе Рауля 11 побед и одно поражение в профессиональной карьере.