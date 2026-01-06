Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Джек Маддалена согласен драться с Карлосом Пратесом или Майклом Моралесом в случае отказа Шавката Рахмонова.

Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов globallookpress.com

«Предпочел бы сразиться с Шавкатом Рахмоновым.  Я всегда хотел с ним подраться, но не знаю, случится это или нет.  В противном случае, может быть, подерусь против Майкла Моралеса или Карлоса Пратеса, если Шавкат откажется.  Но бой с ним — это моя мечта.  Победив такого соперника, ты сразу же окажешься в числе претендентов на титул»

В 2025 году Маддалена провел два поединка.  Весной австралиец сенсационно одолел по очкам Белала Мухаммада и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.  В ноябре Джек уступил аналогичным образом Исламу Махачеву в рамках первой защиты пояса.