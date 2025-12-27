По словам спортивного комментатора Давида Багдасаряна, непобежденного российского бойца Мовсара Евлоева могли уволить из UFC, если бы он не согласился драться с Лероном Мерфи в марте на турнире в Лондоне.

Мовсар Евлоев globallookpress.com

Так в руководстве промоушена передали менеджеру бойца Али Абдель-Азизу. Поединок между Мерфи и Евлоевым, вероятно, станет претендентским в полулегком дивизионе.

Мовсар сейчас возглавляет рейтинг в весовой категории до 66 кг. Российский боец ранее выиграл 9 предыдущих встреч в UFC судейским решением.

Мерфи, как и Евлоев, тоже еще никому не проигрывал в своей карьере. Британец располагается на четвертой строчке в рейтинге полулегкого веса UFC. В предыдущем бою он нокаутировал в первом раунде Аарона Пико.