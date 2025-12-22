Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон рассказал, какая травма привели его к серии из восьми поражений подряд в промоушене.

Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра globallookpress.com

«Долгое время мне было больно вставать с кровати и опускать ноги на пол. Около полутора лет мои ноги были сломаны. Это было во время пандемии, примерно в то же время, что и бой с Джастином Гейджи. Когда я готовился к бою с Хабибом, мы не закачивали голени. Я готовился к самбо, собирался бороться. В итоге мне тогда поменяли соперника, а мое тело довольно быстро восстановилось. Я хотел выйти и показать людям, насколько я хорош. Многое произошло, и я думал, что справлюсь с этим психологическим грузом»

Фергюсон покинул UFC после восьмого поражения кряду в августе прошлого года от Майкла Кьезы удушающим приемом в первом раунде.