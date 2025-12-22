Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон рассказал, какая травма привели его к серии из восьми поражений подряд в промоушене.

Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра
«Долгое время мне было больно вставать с кровати и опускать ноги на пол.  Около полутора лет мои ноги были сломаны.  Это было во время пандемии, примерно в то же время, что и бой с Джастином Гейджи.  Когда я готовился к бою с Хабибом, мы не закачивали голени.  Я готовился к самбо, собирался бороться.  В итоге мне тогда поменяли соперника, а мое тело довольно быстро восстановилось.  Я хотел выйти и показать людям, насколько я хорош.  Многое произошло, и я думал, что справлюсь с этим психологическим грузом»

Фергюсон покинул UFC после восьмого поражения кряду в августе прошлого года от Майкла Кьезы удушающим приемом в первом раунде.