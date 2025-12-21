Генеральный директор UFC Дана Уайт рассказал, сколько просмотров набирает его промоушен Power Slap, специализирующийся на проведении турниров по пощечинам.

Дана Уайт globallookpress.com

«У Power Slap миллиард просмотров в месяц. Миллиард просмотров в месяц, что в два раза больше, чем в прошлом году. Ребята, которые инвестировали вместе со мной, заработали очень хорошо и продолжают зарабатывать.

Прямые трансляции оказались намного интереснее, чем люди ожидали. Мы могли бы появиться и на телевидении. Нам предлагали это сделать, но я пока не хочу появляться на телевидении.

Мне нравится быть на YouTube, там больше людей. Никто не указывает мне, что делать. И знаете, я могу привлечь любых спонсоров, каких захочу. Больше не нужно играть по правилам», — добавил Уайт.