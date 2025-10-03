Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе Волкан Оздемир проведет очередной поединок в промоушене против Алонзо Менифилда. Их бой пополнил кард турнире в Катаре 22 ноября.

Алонзо Менифилд globallookpress.com

Оздемир сейчас располагается на девятой строчке в рейтинге полутяжелого дивизиона. В предыдущем поединке он проиграл единогласным решением судей Карлосу Олбергу.

До этого представитель Швейцарии одолел нокаутом в первом раунде бразильского бойца Джонни Уокера. Его очередной оппонент Менифилд располагается на 14-й позиции в ростере дивизиона.

Алонзо подходит к данному поединку после победы единогласным решением судей над Омаром Си. Ранее Менифилд также одолел по очкам Джулиуса Уокера.