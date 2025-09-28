Топовый полутяжеловес UFC Карлос Олберг попросил у руководства промоушена титульник после того, как победил Доминика Рейеса на турнире в Перте.

Карлос Олберг globallookpress.com

Главное событие вечера завершилось в первом раунде. Олберг отправил Рейеса в нокаут, прервав его серию трех досрочных побед кряду. Таким образом, новозеландец остался на третьей строчке в рейтинге дивизиона до 93 кг.

Также он одержал девятую победу подряд и выше на третье место в категории по этому показателю.

По окончании боя с Рейесом Карлос заявил, что через неделю отправится в США и будет наблюдать за титульным противостоянием Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры, после чего проведет с триумфатором битву взглядов.