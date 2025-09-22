Макгрегор о бое с Чендлером: Выиграю нокаутом в первом раунде в Белом доме

Бывший чемпион UFC в двух весовых категорияхзаявил в своих соцсетях, что нокаутируетна турнире в Белом доме.

«Я буду в карде Белого дома. Я подерусь с Майклом Чендлером. Мы с Майклом Чендлером участвовали в шоу The Ultimate Fighter, у нас были хорошие отношения. Он крепкий парень. Но вот вам мое предсказание: я выиграю нокаутом в первом раунде в Белом доме»

Макгрегор в последний раз дрался 4 года назад в поединке с Дастином Порье. Тогда ирландец сломал ногу в первом раунде, потерпев поражение техническим нокаутом.

Чендлер в предыдущем бою уступил досрочно Пэдди Пимблетту. До этого он проиграл единогласным решением судей бывшему чемпиону UFC в легком весе Чарльзу Оливейре.