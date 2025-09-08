Сехудо считает, что Имавов не заслужил титульник с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категорияхрассказал в своих соцсетях, кто вместодолжен драться с

«Отличная работа! Это было хорошее выступление от Имавова. Но мне кажется, что следующим претендентом на титул в среднем весе должен быть победитель противостояния между Энтони Эрнандесом и Рейнье Де Риддером»

Имавов на минувшем турнире в Париже в главном бою одолел единогласным решением судей Кайо Борральо, шедшего в промоушене на серии из семи выигранных боев кряду.

Нассурдин на сегодняшний день второй номер рейтинга в средней весовой категории. Французский боец никому не проигрывал на протяжении последних пяти встреч.