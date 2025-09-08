ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 13:25
    • Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  • 13:10
    • Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  • 12:45
    • Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
  • 12:00
    • Агент Тюкавина: Костантин может сыграть со «Спартаком»
  • 11:46
    • Захарян снова получил травму
    Все новости спорта

    Сехудо считает, что Имавов не заслужил титульник с Чимаевым

    Бои ММА UFC Генри Сехудо Хамзат Чимаев Нассурдин Имавов Кайо Борральо
    Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо рассказал в своих соцсетях, кто вместо Нассурдина Имавова должен драться с Хамзатом Чимаевым.

    Генри Сехудо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Генри Сехудо

    «Отличная работа! Это было хорошее выступление от Имавова. Но мне кажется, что следующим претендентом на титул в среднем весе должен быть победитель противостояния между Энтони Эрнандесом и Рейнье Де Риддером»

    Имавов на минувшем турнире в Париже в главном бою одолел единогласным решением судей Кайо Борральо, шедшего в промоушене на серии из семи выигранных боев кряду.

    Нассурдин на сегодняшний день второй номер рейтинга в средней весовой категории. Французский боец никому не проигрывал на протяжении последних пяти встреч.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • «Авангард» не отступится на домашнем льду
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Игорь Ларионов огорчит бывшую команду
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эстония — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хаддад — Тона
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фуллана — Сарасуа
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры