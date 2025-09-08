ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Кормье сомневается, что бой Тайсон против Мейвезера состоится

    Бои ММА UFC Бокс WBC WBO WBA IBF Майк Тайсон Флойд Мейуэзер Конор Макгрегор Даниэль Кормье Джейк Пол
    Спортивный комментатор UFC Даниэль Кормье не верит, что легендарный боксер Майк Тайсон подерется с бывшим абсолютным чемпионом в полусреднем весе Флойдом Мейвезером.

    Майк Тайсон
    Майк Тайсон

    «Я считаю, что фанаты хотят крови. Майк говорит, что может дать нам то, чего мы хотим, но что они могут нам дать? Мы не увидим, как Майк просто нокаутирует Флойда Мейвезера. Можете себе представить, если бы он просто нокаутировал Флойда, а Флойд был бы намного меньше, как бы это выглядело? Это было бы самое просматриваемое видео на телевидении. Эти ролики стали бы самыми вирусным. Поэтому я не могу представить, чтобы Флойд согласился на это, зная о последствиях»

    Мейвезер завершил карьеру в 2017 году после победы над звездой UFC Конором Макгрегором. С тех пор он принял участие в нескольких показательных боях, сразившись с блогером Логаном Полом и кикбоксером Тэнсином Насукавой.

    Тайсон также участвовал в выставочных боях: в 2020 году он подрался вничью с Ройем Джонсом, а в 2024-м уступил Джейку Полу по очкам.

