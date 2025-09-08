Кормье сомневается, что бой Тайсон против Мейвезера состоится

Спортивный комментатор UFC не верит , что легендарный боксерподерется с бывшим абсолютным чемпионом в полусреднем весе

«Я считаю, что фанаты хотят крови. Майк говорит, что может дать нам то, чего мы хотим, но что они могут нам дать? Мы не увидим, как Майк просто нокаутирует Флойда Мейвезера. Можете себе представить, если бы он просто нокаутировал Флойда, а Флойд был бы намного меньше, как бы это выглядело? Это было бы самое просматриваемое видео на телевидении. Эти ролики стали бы самыми вирусным. Поэтому я не могу представить, чтобы Флойд согласился на это, зная о последствиях»

Мейвезер завершил карьеру в 2017 году после победы над звездой UFC Конором Макгрегором. С тех пор он принял участие в нескольких показательных боях, сразившись с блогером Логаном Полом и кикбоксером Тэнсином Насукавой.

Тайсон также участвовал в выставочных боях: в 2020 году он подрался вничью с Ройем Джонсом, а в 2024-м уступил Джейку Полу по очкам.