    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 08:21
    • Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал US Open 2025 в парном разряде
  • 07:12
    • Джокович вышел в полуфинал US Open
  • 08:35
    • Месси может пропустить матч с Аргентиной
  • 07:22
    • Дуарте перешел из «Спартака» в «Сантос»
    MMAJunkie признал Энтони Эрнандеса победителем в номинации «сабмишн месяца»

    Бои ММА UFC
    Шестой номер рейтинга среднего веса UFC Энтони Эрнандес выиграл в номинации «сабмишн месяца» в августе, по версии авторитетного спортивного портала MMAJunkie.

    Энтони Эрнандес против Романа Долидзе
    Энтони Эрнандес против Романа Долидзе

    9 августа американец проводил поединок против представителя Грузии Романа Долидзе. По итогу противостояния Эрнандес одержал победу удушающим приемом сзади в четвертом раунде.

    При этом «Пушистик» уверенно контролировал бой, выигрывая его по очкам с большим преимуществом. Эрнандес никому не проигрывает уже на протяжении восьми боев.

    Пять раз на данном отрезке он выиграл досрочно. Следующий поединок Эрнандес проведет в октябре против Рейнье Де Риддера в Канаде.

