MMAJunkie признал Энтони Эрнандеса победителем в номинации «сабмишн месяца»

Шестой номер рейтинга среднего веса UFCвыиграл в номинации «сабмишн месяца» в августе, по версии авторитетного спортивного портала MMAJunkie

9 августа американец проводил поединок против представителя Грузии Романа Долидзе. По итогу противостояния Эрнандес одержал победу удушающим приемом сзади в четвертом раунде.

При этом «Пушистик» уверенно контролировал бой, выигрывая его по очкам с большим преимуществом. Эрнандес никому не проигрывает уже на протяжении восьми боев.

Пять раз на данном отрезке он выиграл досрочно. Следующий поединок Эрнандес проведет в октябре против Рейнье Де Риддера в Канаде.