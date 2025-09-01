Джошуа может провести бой с Фьюри в январе

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF может вернуться на ринг в январе следующего года.

По словам промоутера Эдди Хирна, наиболее вероятный соперник «Эй-Джея» бывший обладатель титула WBC Тайсон Фьюри.

«Сейчас мы думаем только о том, чтобы сразиться с Тайсоном Фьюри в следующем году. Это наша главная цель. С точки зрения здравого смысла бой должен состояться в начале 2026 года, но здравый смысл и решения Фьюри не всегда совпадают. Он должен захотеть вернуться. Это его личное решение»

Джошуа в последний раз дрался в сентябре прошлого года. Тогда он проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа. Фьюри идет на серии из двух поражений по очкам от Александра Усика.