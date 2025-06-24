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    Кормье: Я всегда буду уважать Джонса за его мастерство

    Бои ММА UFC Джон Джонс Даниэль Кормье
    Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил слова поддержки в адрес Джона Джонса после того, как он завершил карьеру.

    Джон Джонс
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    Джон Джонс

    «Это большой шаг. Мы говорим о парне, который начал заниматься ММА в 19–20 лет. Он пережил три разные эпохи в тяжелом и полутяжелом весе. Он дрался с Витором Белфортом и "Сегуном" Руа, "Рэмпейджем" Джексоном, а затем перешел к Рашаду Эвансу, мне и Александру Густафссону, Сантосу, Доминику Рейесу, Энтони Смиту и вплоть до Стипе Миочича.

    Никто не может так долго оставаться на вершине, не привлекая внимания фанатов, потому что, когда ты лучший, все тренируются, чтобы победить тебя.

    Джону Джонсу каким-то образом удавалось не только оставаться на плаву, но и побеждать каждый раз, когда он выходил в октагон. Помимо всего прочего, что происходило за пределами октагона, он побеждал каждый раз, когда ему приходилось драться, и он победил меня в Анахайме.

    Я могу сказать вам это без сомнения: я победил Стипе Миочича, стал чемпионом Strikeforce в тяжелом весе, чемпионом UFC в полутяжелом весе. Но я никогда не был в более лучшей форме, чем в тот раз в Анахайме.

    Это был лучший бой в моей жизни, и Джон победил меня. Поэтому я всегда буду уважать его за его мастерство и за то, что он сделал в октагоне. В этом восьмиугольном ринге не было никого, кто мог бы сравниться с ним», — заявил Кормье.

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