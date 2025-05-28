Майк Перри: Макгрегор не собирается драться, он просто болтает

, бывший боец UFC, ныне выступающий в кулачной лиге BKFC, открыто заявил , что звезда смешанных единоборствбольше никогда не вернется к поединкам.

«Послушайте, Конор больше не собирается драться. Он просто болтает. Если он хочет с кем-то подраться, пусть дерется со мной»

Макгрегор в последний раз выступал 4 года назад. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде от Дастина Порье из-за перелома ноги. Всего в активе Конора 22 победы и 6 проигрышей в ММА.

Напомним, что ирландский боец бывший чемпион UFC в двух весовых категориях — в полулегком и легком дивизионах. Сейчас он является со-владельцем кулачного промоушена BKFC, где дерется Перри.