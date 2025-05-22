Джонс заявил, что не спешит подписывать контракт на бой с Аспиналлом

Действующий чемпион тяжелого дивизиона UFCпока не определился , подерется ли он с обладателем временного поясаили закончит карьеру.

«Я не знаю, хочу ли я уходить на пенсию, но чувствую, что у меня всегда будет возможность выйти в октагон и показать себя. На протяжении моей карьеры у меня было много перерывов, но моя личность вне смешанных единоборств осталась прежней. Я искренне наслаждаюсь жизнью, я развиваюсь в разных направлениях»

Джонс в последний раз выходил в октагон в ноябре прошлого года. Тогда «Баунс» в третьем раунде победил техническим нокаутом Стипе Миочича и провел первую удачную защиту титула в тяжелом весе.