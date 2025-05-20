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    Пимблетт о Топурии: Ему всегда давали удобных соперников

    Бои ММА UFC Илия Топурия Пэдди Пимблетт Джастин Гейджи Макс Холлоуэй Александр Волкановски
    Популярный британский боец-легковес Пэдди Пимблетт не считает, что непобежденный Илия Топурия не заслужил статус суперзвезды в UFC.

    Пэдди Пимблетт
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    Пэдди Пимблетт

    «Он многого добился в спорте, но я все равно считаю, что Топурии помогали, давая ему удобных соперников. Холлоуэй не так давно дрался в легком весе, ему пришлось вернуться в полулегкий вес, и он дрался на UFC 300 не с кем-либо, а с Джастином Гейджи.

    Волкановски был нокаутирован тремя месяцами ранее. Джошу Эммету было около 37 лет. Брайс Митчелл, как бы я ни любил его, мы знаем, что он не ударник.

    Большинство боев Илии можно сравнить с моими боями, потому что люди говорили гадости о моих соперниках. Я не думаю, что Топурия победил бы Волкановски, если бы Алекс не был нокаутирован за три месяца до их боя», — добавил Пимблетт.

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